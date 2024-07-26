Стало известно, под каким номером Украина выйдет на парад атлетов на открытии Олимпиады-2024

В столице Франции Париже в пятницу, 26 июля, состоится церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. Впервые в истории она состоится не на стадионе – организаторы и хозяева соревнований решили провести шоу на речке Сена. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

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Несомненно главным событие церемонии станет парад непосредственных участников турнира. В нем примут участие 205 делегаций (за исключением команды так называемых нейтральных спортсменов). Сборные будут выходит согласно французском алфавиту с некоторыми исключениям.

Проход откроет Греция, которая считается родиной Олимпийских игр, а за ней отправится на парад сборная беженцев. Известно, что украинцы появятся 193-ми. Наши знаменосцами станут теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

Закрывать парад будут хозяева французы. Кроме того, впервые в истории Международный олимпийский комитет (МОК) поставил в конец хозяев будущих Игр – 204-ми будут США, где турнир-2028 примет Лос-Анжелес, 203-ей – Австралия, которая проведет соревнования в Брисбене-2032.

Сама церемония открытия будет длиться более трех часов. На берегах и причалах Сены ожидается 360 тысяч зрителей. На парад спортсмены отправятся на лодках.

Как сообщал OBOZ.UA, с проведением церемонии открытия Олимпийских игр-2024 возникли серьезные проблемы.

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