Стало известно, почему знаменитую прыгунью в высоту исключили из сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко не выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа. Решение было принято совместно спортсменкой и тренерским штабом, чтобы не рисковать ее здоровьем после травмы и сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм 2028 года.

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Главный тренер сборной Украины по прыжкам в высоту Александр Романюк в комментарии для Суспільне Спорт объяснил, что отказ от участия в континентальном первенстве связан с желанием избежать рецидива повреждения.

"Было принято совместное решение не рисковать и не провоцировать рецидив травмы – пропустить чемпионат Европы, поскольку в олимпийском цикле главной целью и задачей по-прежнему остается именно Олимпиада", – отметил Романюк.

В июне спортсменка сообщила, что получила бытовую травму, после чего не выходила на старт официальных соревнований. В то же время, судя по публикациям самой Левченко в социальных сетях, она уже возобновила прыжковые тренировки и продолжает восстановление.

При этом сезон для ведущих прыгуний в высоту не завершится чемпионатом Европы. После турнира состоятся еще два этапа и финал Бриллиантовой лиги, а также первый Абсолютный чемпионат мира, поэтому у Левченко сохраняются шансы выступить на этих соревнованиях.

До травмы украинка провела девять стартов в сезоне-2026. Лишь однажды она осталась без места на пьедестале, заняв четвертое место на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Лучшим результатом сезона для Левченко остаются 1,99 м, которые она преодолела дважды – на чемпионате мира в помещении и на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне, где завоевала золотую медаль.

Женские соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате Европы в Бирмингеме начнутся 13 августа, а финал состоится 15 августа.

В Украине официальным транслятором чемпионата Европы является "Суспільне Спорт". Следить за выступлением нашей соотечественницы также можно будет на местных телеканалах сети "Суспільне".