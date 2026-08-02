Британский боксер поднялся с нокдауна и сенсационно нокаутировал непобедимого чемпиона мира. Видео

Британец Марк Чемберлен (18-1-1, 13 КО) завоевал титул чемпиона мира IBO в первом полусреднем весе (до 63,5 к), победив ранее непобежденного ирландца Пирса О’Лири (19-1, 11 КО). Поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде после нескольких переломных эпизодов по ходу боя.

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Уже во втором раунде Чемберлен отправил О’Лири в нокдаун точным левым ударом. В следующей трехминутке британец вновь заставил соперника оказаться на настиле после короткого левого удара, укрепив свое преимущество.

Ирландский боксер сумел вернуться в поединок во второй половине встречи. В концовке седьмого раунда О’Лири прижал соперника к канатам и тяжелым ударом по корпусу отправил Чемберлена в нокдаун. Британец поднялся и продолжил бой.

Развязка наступила в десятом раунде. Чемберлен перехватил инициативу и провел результативную серию атак.

После точного правого удара О’Лири оказался у канатов, а рефери остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

После боя Чемберлен заявил Sky Sports: "Мне не привыкать боксировать на выезде. Любой, кто знает меня, подтвердит: я готов драться с кем угодно и где угодно, даже на заднем дворе чемпиона".

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что контракт предусматривает немедленный реванш между боксерами. Таким образом, соперники могут провести второй поединок в ближайшем будущем.

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