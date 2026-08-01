Знаменитая украинская прыгунья в высоту исключена из сборной Украины на чемпионат Европы по легкой атлетике. Выступит ли Магучих

Сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет с 10 по 16 августа в британском Бирмингеме. В списке не оказалось одной из самых известных украинских прыгуний в высоту Юлии Левченко, тогда как олимпийская чемпионка Ярослава Магучих включена в заявку команды.

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Федерация легкой атлетики Украины утвердила состав из 25 спортсменов, которые представят страну на континентальном первенстве. Среди женщин в секторе для прыжков в высоту выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, а фамилии Левченко в окончательной заявке нет.

Именно отсутствие Левченко стало одной из самых заметных деталей опубликованного состава. Украинка долгие годы остается одной из наиболее узнаваемых представительниц национальной команды и неоднократно выступала на крупнейших международных турнирах.

Вместе с тем главная звезда украинской легкой атлетики Ярослава Магучих отправится в Бирмингем. Компанию ей в секторе для прыжков в высоту составит бронзовый призер чемпионата Европы Ирина Геращенко.

Всего в состав сборной вошли 25 атлетов: 15 мужчин и 10 женщин. Среди лидеров команды также заявлены метатель молота Михаил Кохан, копьеметатель Артур Фельфнер, прыгун с шестом Владислав Малыхин, барьеристки Алина Кишкина и Виктория Ткачук, а также представители спортивной ходьбы Людмила Оляновская, Иван Банзерук, Мария Сахарук и другие спортсмены.

Предыдущий чемпионат Европы состоялся в 2024 году в Риме. Тогда сборная Украины завоевала шесть медалей и заняла 14-е место в общем зачете. Одним из главных успехов стало выступление Магучих, которая выиграла "золото" в прыжках в высоту, а Геращенко стала обладательницей "бронзы". Также на пьедестал поднялась Людмила Оляновская, завоевавшая "бронзу" в спортивной ходьбе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Алина Кишкина показала официальный соревновательный комплект национальной команды перед чемпионатом Европы по легкой атлетике 2026 года.

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