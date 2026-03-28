Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Итальянский специалист Андреас Мальдера рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины по футболу в случае возможных изменений. При этом решение по будущему Сергея Реброва пока не принято и будет обсуждаться после матча с Албанией.

По данным Telegram-канала "Інсайди від Пасічника 2.0", именно Мальдера возглавляет шорт-лист претендентов, если нынешний наставник покинет команду. В то же время гарантий ухода Реброва или продления его контракта на данный момент нет.

Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Источник отмечает, что вопрос по главному тренеру не рассматривался ни самим Ребровым, ни руководством Украинской ассоциации футбола. Возвращение к этой теме ожидается только после ближайшего поединка национальной сборной.

Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Также сообщается, что кандидатуры Унаи Мельгосы и Руслана Ротаня не входят в число приоритетных. Вероятность назначения Ротаня оценивается как низкая, а интерес к нему со стороны УАФ не является значительным.

Мальдера имеет опыт работы в "Милане", где тренировал молодежную команду, а также входил в тренерский штаб первой команды в роли аналитика и ассистента. В 2016–2021 годах он работал в сборной Украины в штабе Андрея Шевченко, отвечая за тактическую подготовку и анализ соперников.

Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Позже итальянец сотрудничал с Роберто Де Дзерби в "Брайтоне", после чего продолжил карьеру во французском "Марселе". Также отмечается его связь с Украиной: специалист публично поддерживал страну и сделал татуировку с национальной символикой после выхода команды на Евро-2020.

Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу проиграла команде Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и не смогла пробиться на турнир. Поединок на испанском стадионе"Сьюдад де Валенсия" завершился со счетом 1:3.

