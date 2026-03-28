Медиа раскрыли, кто возглавит сборную Украины вместо Реброва

Итальянский специалист Андреас Мальдера рассматривается как основной кандидат на пост главного тренера сборной Украины по футболу в случае возможных изменений. При этом решение по будущему Сергея Реброва пока не принято и будет обсуждаться после матча с Албанией.

По данным Telegram-канала "Інсайди від Пасічника 2.0", именно Мальдера возглавляет шорт-лист претендентов, если нынешний наставник покинет команду. В то же время гарантий ухода Реброва или продления его контракта на данный момент нет.

Источник отмечает, что вопрос по главному тренеру не рассматривался ни самим Ребровым, ни руководством Украинской ассоциации футбола. Возвращение к этой теме ожидается только после ближайшего поединка национальной сборной.

Также сообщается, что кандидатуры Унаи Мельгосы и Руслана Ротаня не входят в число приоритетных. Вероятность назначения Ротаня оценивается как низкая, а интерес к нему со стороны УАФ не является значительным.

Мальдера имеет опыт работы в "Милане", где тренировал молодежную команду, а также входил в тренерский штаб первой команды в роли аналитика и ассистента. В 2016–2021 годах он работал в сборной Украины в штабе Андрея Шевченко, отвечая за тактическую подготовку и анализ соперников.

Позже итальянец сотрудничал с Роберто Де Дзерби в "Брайтоне", после чего продолжил карьеру во французском "Марселе". Также отмечается его связь с Украиной: специалист публично поддерживал страну и сделал татуировку с национальной символикой после выхода команды на Евро-2020.

