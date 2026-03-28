Где и когда смотреть следующий матч сборной Украины по футболу. Расписание трансляций

Сборная Украины по футболу 31 марта сыграет товарищеский матч против команды Албании. Подопечные Сергея Реброва проведут номинально домашнюю встречу в Испании. Матч на стадионе "Сьюдад де Валенсия" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Игру в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Также онлайн-трансляция будет доступна на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в бесплатном цифровом эфире Т2 и у кабельных операторов.

За свою историю Украина и Албания на уровне футбольных сборных пересекались восемь раз. В активе "желто-синих" шесть побед. Еще одна встреча завершилась вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта украинцы проиграли Швеции 1:3 в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 и не смогли пробиться на турнир.

В свою очередь Албания в полуфинале стыковых матчей проиграла Польше со счетом 1:2. Хотя Арбер Ходжа вывел албанцев вперед, поляки смогли отыграться благодаря голам Зелинского и Левандовского.

