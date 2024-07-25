Стало известно, кто вместе со Свитолиной понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

Чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по плаванию Михаил Романчук стал вторым знаменосцем сборной Украины на открытии ХХХІІІ Летней Олимпиады в Париже. Торжественная церемония состоится 26 июля и начнется в 20:00.

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27-летний пловец составит компанию бронзовой призерке ОИ-2020 в Токио Элине Свитолиной.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина (№31 WTA) на Олимпиаде-2024 снимет для себя квартиру в Париже. 29-летняя одесситка отказалась жить в Олимпийской деревни из-за проблем со здоровьем.

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Торжественная церемония открытия пройдет в пятницу, 26 июля.

Шоу впервые в истории пройдет не на стадионе, а на реке. Организаторы решили провести мероприятие на Сене, причем парад атлетов будет проводиться на лодках.

Недавно стало известно, что спортсменам на ОИ-2024 выдали "спецсредства" для орального секса.

Напомним, что Романчук на на Играх в Токио установил олимпийский рекорд в заплывах на 800 метров вольным стилем. Наш соотечественник преодолел дистанцию за 7 минут, 41 секунд и 28 сотых.

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