Стало известно, что случилось после БЗВП со знаменитым экс-футболистом сборной Украины, 'насильно' мобилизованным ТЦК

Знаменитый экс-футболист сборной Украины Денис Гармаш стал игроком АФК "Титан", выступающего в чемпионате Киевской области. Команда в своей презентации отметила, что Денис имеет большой опытом выступлений на высоком уровне и представила его, как игрока "с бойцовскими качествами, энергией и стремлением к победе". Позднее публикация с этим объявлением была удалена со страниц клуба.

Видео дня

При этом в обновлённой заявке открытого чемпионата Киевской области среди любителей фамилия 35-летнего Гармаша присутствует. Также в списке фигурирует бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди.

Предыдущим клубом Гармаша был "Лесное", за который он провёл 13 матчей в сезоне 2025/26. Позднее команду исключили из участников второй лиги после двух неявок на матчи чемпионата на фоне финансовых проблем.

В ноябре 2025 года стало известно о мобилизации Гармаша. После прохождения военно-врачебной комиссии он якобы выбрал службу в одном из армейских подразделений и прошёл базовую военную подготовку (БЗВП).

Уточнялось, что 28 ноября спортсмен был остановлен для проверки данных, и поскольку при нем не оказалось документов о бронировании или отсрочке, его доставили в ТЦК.

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что Гармаш после ВЛК пообщался с рекрутерами ВСУ и самостоятельно определился с подразделением, в котором будет проходить службу.

Денис Гармаш считается одним из самых известных игроков "Динамо": за киевский клуб он провел 359 матчей во всех турнирах. Также на его счету 31 игра за сборную Украины, в том числе участие в Евро-2012 и Евро-2016.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось фото Дениса с порванной одеждой после того, как сотрудники полиции и Шевченковского ТЦК якобы силой вытащили его из автомобиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!