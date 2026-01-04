Стала известна судьба знаменитого экс-футболиста сборной Украины после 'насильной' мобилизации ТЦК

История с задержанием Дениса Гармаша сотрудниками Киевского территориального центра комплектования получила продолжение. 35-летний экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины уже находится в процессе службы после резонансных сообщений о его мобилизации.

О текущем положении бывшего полузащитника рассказал Сергей Рыбалка, который поддерживает с ним связь. Сергей подчеркнул, что с Гармашем он общается лично и подтверждает, что тот уже включен в армейский процесс.

"Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити", – цитирует Рыбалку "Украинский футбол".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось фото Дениса с порванной одеждой, после того, как сотрудники полиции и Шевченковского ТЦК якобы силой вытащили его из автомобиля.

Уточнялось, что 28 ноября спортсмен был остановлен для проверки данных и, поскольку при нем не оказалось документов о бронировании или отсрочке, его доставили в ТЦК.

В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что Гармаш уже прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами ВСУ и самостоятельно определился с подразделением, в котором будет проходить службу.

Денис Гармаш считается одним из самых известных игроков "Динамо": за киевский клуб он провел 359 матчей во всех турнирах. Также на его счету 31 игра за сборную Украины, в том числе участие в Евро-2012 и Евро-2016.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" Артура Рудько при попытке незаконно выехать из Украины.

