Стало известно, что конкретно произойдет в бою Усик – Фьюри

Известный украинский полусредневес Иван Голуб (21-1, 16 KO) сделал свой прогноз на бой между обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-01-1, 24 КО). По мнению Голуба, в поединке против Усика, Фьюри будет стараться по максимум использовать свои антропометрические данные.

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Иван конкретно расписал, что по его мнению случится между украинским и британским супертяжами в схватке за абсолютное чемпионство .

"Тайсон будет использовать примерно такую тактику: через джеб, немного правой, немного навалиться всей массой, немного связать. Постарается "загрузить" Усику ноги своим весом. Пытается подавить, повисеть на нем", - цитирует Голуба Національна ліга професійного боксу України.

В тоже время Голуб признался, что подобного стиля ждали и от Джошуа, когда тот боксировал в первой встрече с Александром.

"Мы еще, помню, смотрели бой с Сергеем Корчинским и не могли понять, что происходит в ринге. Как школьник вышел боксировать с Усиком. Саша его просто сводил в школу. Так уверенно обманул на ногах. Красиво все сделал, – отметил Иван.

Напомним, что битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предполагает, что этот бой в указанный срок не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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