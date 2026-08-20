Стал известен календарь турниров Магучих до конца 2026 года

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих запланировала участие в пяти соревнованиях до конца сезона 2026 года. Наша легкоатлетка будет бороться за медали на самых престижных турнирах, главным из которых станет первый в истории Абсолютный чемпионат мира.

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Об этом Магучих рассказала в интервью "Суспильне Спорт". Спортсменка из Днепра на минувших выходных в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы и теперь готовится к насыщенному завершению сезона, когда всего за 18 дней она выйдет в сектор пять раз.

В трех случаях украинцы увидят Магучих на этапах Бриллиантовой лиги, в том числе финале. Также Ярослава выступит в Континентальном туре.

Календарь Магучих в сезоне-2026

23 августа: Бриллиантовая лига, этап в Силезии

Бриллиантовая лига, этап в Силезии 27 августа: Бриллиантовая лига, этап в Цюрихе

Бриллиантовая лига, этап в Цюрихе 30 августа: Континентальный тур, "серебряный" этап в Гайльбронне

Континентальный тур, "серебряный" этап в Гайльбронне 5 сентября: Бриллиантовая лига, финал в Брюсселе

Бриллиантовая лига, финал в Брюсселе 11 сентября: Абсолютный чемпионат мира-2026

Ранее Ярослава рассказала о шокирующей ситуации на чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Бирмингеме.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, для кого выиграла "золото" континентального первенства по легкой атлетике 2026 года.

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