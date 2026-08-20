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Стал известен календарь турниров Магучих до конца 2026 года

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Магучих выступит на пяти турнирах до конца года
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Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих запланировала участие в пяти соревнованиях до конца сезона 2026 года. Наша легкоатлетка будет бороться за медали на самых престижных турнирах, главным из которых станет первый в истории Абсолютный чемпионат мира.

Об этом Магучих рассказала в интервью "Суспильне Спорт". Спортсменка из Днепра на минувших выходных в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы и теперь готовится к насыщенному завершению сезона, когда всего за 18 дней она выйдет в сектор пять раз.

Магучих с золотой медалью Евро
Ярослава Магучих со своим тренером Татьяной Степановой

В трех случаях украинцы увидят Магучих на этапах Бриллиантовой лиги, в том числе финале. Также Ярослава выступит в Континентальном туре.

Календарь Магучих в сезоне-2026

  • 23 августа: Бриллиантовая лига, этап в Силезии
  • 27 августа: Бриллиантовая лига, этап в Цюрихе
  • 30 августа: Континентальный тур, "серебряный" этап в Гайльбронне
  • 5 сентября: Бриллиантовая лига, финал в Брюсселе
  • 11 сентября: Абсолютный чемпионат мира-2026

Ранее Ярослава рассказала о шокирующей ситуации на чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Бирмингеме.

Магучих вписала свое имя в историю.
Ярослава Магучих с флагом Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, для кого выиграла "золото" континентального первенства по легкой атлетике 2026 года.

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Легкая атлетикаПрыжки в высотуЯрослава Магучих
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