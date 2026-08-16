Магучих после победы на ЧЕ рассказала, для кого выиграла "золото". Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" чемпионата Европы и после финала посвятила награду своим соотечественникам. По словам спортсменки, несмотря на сложные обстоятельства, украинцы сохраняют силу и мотивацию добиваться высоких результатов.

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На чемпионате Европы по легкой атлетике 2026 года в Бирмингеме 24-летняя украинка стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту с результатом 1,97 м. Этот успех позволил ей повторить историческое достижение испанки Рут Бейтии и стать лишь второй спортсменкой в истории, выигравшей три чемпионата Европы подряд: в 2022, 2024 и 2026 годах.

После соревнований Магучих призналась, что каждая победа остается для нее особенной.

"Всегда приятно выигрывать золотую награду для своей страны и для людей. Очень быстро летит время, потому что свое первое "золото" чемпионата Европы я выиграла в 2022 году. Это был первый год войны, сейчас уже четвертый год мы находимся в состоянии войны. Конечно, эмоционально немного сложно, но мы сильные, украинцы сильные и очень мотивированные. Поэтому мы прыгаем, спортсмены делают все, чтобы показывать лучшие результаты", — сказала Ярослава в интервью "Суспильне.Спорт".

В финале Магучих пропустила стартовые высоты 1,83 м и 1,88 м, начав выступление с отметки 1,92 м, которую преодолела с первой попытки. Высота 1,95 м покорилась украинке со второй попытки.

Решающей стала планка на уровне 1,97 м. Магучих взяла ее с первого раза, тогда как полька Мария Жодзик и представительница Черногории Мария Вукович не смогли справиться с этой высотой. После этого украинка уже в статусе чемпионки предприняла три попытки на 2,01 м, однако преодолеть планку не сумела.

Итоговый пьедестал чемпионата Европы выглядел следующим образом:

Ярослава Магучих (Украина) — 1,97 м Мария Жодзик (Польша) — 1,95 м Мария Вукович (Черногория) — 1,95 м.

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