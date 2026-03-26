Стадион в Испании фантастически исполнил гимн Украины перед матчем со Швецией в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Видео

Перед матчем плей-офф отбора на ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции в Испании трибуны устроили яркое исполнение национального гимна. На стадионе "Сьюдад де Валенсия" тысячи украинских фанатов подняли флаги и вместе с игроками команды спели "Ще не вмерла України", создав впечатляющую атмосферу поддержки.

Фанаты полностью раскрасили арены в желто-синие цвета, а видео с этим моментом быстро распространилось в соцсетях, получив широкий отклик среди болельщиков футбола.

Стадион "Сьютат де Валенсия", который является домашней ареной клуба "Леванте", на один вечер превратился в "сине-желтую" крепость.

Несмотря на то, что матч имел статус формально домашнего для Украины, атмосфера на трибунах была максимально приближена к родным стенам благодаря огромной поддержке украинской диаспоры и местных жителей.

Исполнение национального славня стало самым эмоциональным моментом предматчевой церемонии. Тысячи сердец бились в унисон, напоминая всему миру о несокрушимости украинского духа.

