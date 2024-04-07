Стадион в Англии устроил потрясающий перфоманс в честь футболиста сборной Украины. Видео

Болельщики английского футбольного клуба "Борнмут" посвятили кричалку украинскому защитнику клуба Илье Забарному. Фанаты переделали известный хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody" и исполнили его во время матча Премьер-лиги с "Лутоном".

Встреча 32-го тура завершилась победой "Лутона" (2:1), а Илья провел на поле все 90 минут, получив от авторитетного статистического портала Sofascore 6.1 балла

"О, я хочу танцевать с Забарным

Я хочу почувствовать тепло с Забарным

Да, я хочу танцевать с Забарным

С Забарным, который меня любит", – поется в песне.

Украинец не смог сдержать эмоций после такого перфоманса, оставив трогательное послание у себя в Instagram.

"Хотел бы сказать огромное спасибо всем болельщикам за поддержку! Чувствую себя как во сне", – написал Забарный в сторис.

Несколько дней назад "Борнмут" внес Илью в список претендентов на звание лучшего игрока клуба в марте. Украинский футболист за прошедший месяц сыграл 4 матча за "Борнмут", забив гол "Лутону", чем помог команде выиграть (4:3).

Как сообщал OBOZ.UA, Забарный перешел в "Борнмут" из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро в январе прошлого года, подписав пятилетний контракт.

Это стало самым дорогим исходящим трансфером в истории киевского клуба. До этого на первом месте была продажа Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" за 25 млн евро.

С того времени провел за "Борнмут" 41 поединок. В пассиве у Ильи четыре желтых карточки.

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