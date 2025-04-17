Спорт, бизнес и медиа на одном корте: прошел благотворительный турнир Sport Business Media Cup 2025

5 апреля в Kyiv Racket Sports Park состоялся благотворительный турнир по паделу Sport Business Media Cup 2025 – событие, объединившее азарт, эмоции и благое дело. На корте собрались представители спорта, бизнеса и медиа, чтобы испытать себя в новом виде спорта, пообщаться и, самое главное, внести вклад в поддержку украинских защитников.

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Организаторы турнира - Sport&Business Club совместно с Федерацией падел Украины и Kyiv Racket Sports Park – обеспечили участникам комфортные условия, отличную организацию и атмосферу единства. Этот турнир имел важную благотворительную цель – сбор средств на джип-эвакуатор для подразделения "Артан" ГУР МО Украины.

Во время торжественного открытия с приветственным словом выступили Алексей Брага, CEO Sport&Business Club, и Алексей Днепров, президент Федерации падел Украины. Они поблагодарили всех за активное участие и поддержку инициативы.

Особый колорит мероприятию придавал опытный ведущий, ивент-менеджер и автор подкаста о кино и культуре "Стоп! Снято!" Юрий Мурашковский. Он развлекал публику, шутил, проводил интерактивы и общался с участниками после игры, поддерживая позитивную и непринужденную атмосферу.

Перед началом соревнований участники прошли тренировку и получили наставления от главного тренера по паделу, что позволило им лучше подготовиться к играм. После чего команды начали напряженную борьбу за победу.

Всего в турнире участвовали 16 команд, среди которых были как взрослые, так и дети. В результате победу одержала команда "BETER", второе место заняла "Атмосферная школа", а третье - команда "WinWin Club". Победители получили специальные награды и подарки от партнеров мероприятия - MAKEUP Club, Senor Cartel и Setanta Sports.

Поддерживали настроение участников турнира и зрителей давний партнер Sport&Business Club – бренд Senor Cartel и сеть грузинских ресторанов MIMINOSHI. За водный баланс спортсменов также можно было не переживать, ведь под рукой была настоящая украинская вода VODA UA.

После завершения соревнований участники поделились впечатлениями с информационным порталом SportBusiness.Media. Они отметили атмосферу единства, открытость сообщества и важность благотворительной цели, ради которой все собрались. Для многих участников это был первый опыт игры в падел, и они были приятно удивлены динамикой и энергией этого вида спорта.

Владислав Адамович, совладелец FC IGNIS и PR-директор киевского "Динамо" отметил важность подобных турниров:

– Все проекты Sport&Business Club мы поддерживаем, любим и с радостью участвуем в любых авантюрах. Сегодня мы впервые играли в падел, и с моим напарником Алексеем Летинским даже вышли в 1/4 финала. Мы невероятно счастливы и рады. Мы присоединились к турниру, чтобы получить удовольствие от спорта, подвигаться, познакомиться, пообщаться.

Спорт – это то, что присутствует на любом мероприятии от Sport&Business Club. Раньше мы не играли в падел, но это шикарный вид спорта. Знаю, что он стремительно набирает популярность, и теперь я понимаю почему, так как сам смог сегодня попробовать сыграть. Теперь я буду играть все чаще и чаще. Безусловно, после этого турнира планирую продолжать заниматься.

Участница Лиги Смеха Одарка Царенко рассказала про удовольствие от игры в падел:

– Сегодня я представляю команду "Лиги Жизни". Я получаю удовольствие от этого турнира, и считаю, что это очень крутая инициатива. Мы решили участвовать в турнире, потому что, во-первых, это благотворительная инициатива, что для нас важно, так как мы сами общественная организация.

Во-вторых, это классное комьюнити, которое нам очень нравится. Люди здесь – просто кайф! Я впервые играю в падел, но уже полюбила этот спорт и стараюсь заинтересовать свою коллегу. Я планирую серьезно заниматься, ходить хотя бы раз в неделю. Спорт – это жизнь, и падел идеальный способ поддерживать себя в хорошей форме.

Игрок ЖФК "Металлист 1925" Ирина Кочнева отметила атмосферу на турнире: "На турнире прикольно и весело. Для меня это новинка, поэтому очень интересно. Меня пригласили на турнир, и я подумала, что это прекрасная возможность попробовать что-то новое. Падел - действительно крутая, энергичная игра. Если в будущем будет возможность заниматься паделом как хобби, то почему бы и нет?".

Турнир Sport Business Media Cup 2025 стал не только спортивным соревнованием, но и платформой для объединения людей из разных сфер ради общей цели – помощи украинским защитникам. Падел, как новый и перспективный вид спорта, нашел своих поклонников, а благотворительность стала неотъемлемой частью мероприятия.

Благодаря пожертвованиям участников было собрано 31 100 грн – все они будут направлены на приобретение очередного, уже пятого внедорожника для Сил обороны Украины.

Sport&Business Club благодарит спонсоров и партнеров, которые поддержали проведение мероприятия: Федерацию падел Украины, Kyiv Racket Sports Park, Спортивный Комитет Украины, MAKEUP Club, Senor Cartel, VODA UA, Setanta Sports, ведущего Юрия Мурашковского, технического партнера RENTO и общественную организацию "Лигу Жизни".