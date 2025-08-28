'Советские убийцы': известный теннисист и военный возмущен российской атакой на Киев, которая уничтожила его садик и убила уже 15 человек

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский, который после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину и присоединился к ВСУ, отреагировал на массированный ночной обстрел Киева террористами РФ. Бывший спортсмен, который сейчас проходит службу в ЦСО СБУ "Альфа", отметил, что российские оккупанты попали в его садик.

Видео дня

"Военной" целью во время атаки россиян сегодня утром была частная школа, которая существовала более 30 лет... И детский сад, который я посещал, когда был маленьким", – написал Стаховский в своем Instagram.

Также Сергей показал последствия ракетного удара по жилому дому, отметив, что под завалами еще могут оставаться люди. Спортсмен назвал российских оккупантов "советскими убийцами" и добавил: "Не забудем и не простим".

27 августа Россия начала атаку на Украину, запустив большое количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов из ряда локаций. Часть дронов летела в сторону столицы, много БПЛА было в северных областях. Впоследствии стало известно о взлете бортов стратегической авиации противника.

А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. 15 человек погибли, в том числе ребенок, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта атака является ответом на вопрос, готова ли Москва к завершению войны: Кремль выбирает баллистику, а не стол переговоров. Он подчеркнул, что Россия продолжает убивать, потому что часть мира закрывает глаза на ее зверства, – и обратился к Китаю и Венгрии.

