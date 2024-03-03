Состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка Украины по баскетболу
В Днепре состоялась жеребьевка полуфинальных пар Финала четырех Кубка Украины среди мужских команд сезона 2023/24. Он был проведен в большом перерыве матча 1/4 финала Кубка Украины между Днепром и Черкаськими Мавпами, в котором определяется последний участник Финала четырех.
Помог провести жеребьевку лейтенант ІІІ отдельной штурмовой бригады с позывным Черчилль.
Финал четырех Кубков Украины пройдет в столичном ПС Венето. 9 марта состоятся полуфинальные матчи, а 10 марта пройдет финал (начало матча в 17:00)
Жеребьевка определила следующие полуфинальные пары:
14:00 Киев-Баскет – Прометей
17:00 Старый Луцк – Днепр/Черкаськи Мавпы
Матчи Финала четырех Кубка Украины пройдут со зрителями, продажа билетов начнется в понедельник (4 марта).
Продолжается аккредитация СМИ на Финал четырех Кубков Украины
Все матчи Финал четырех Кубка Украины будут показаны в эфире телеканала XSPORT и на Youtube ФБУ.
Напомним, лидер Высшей лиги Прометей победил в домашнем бабле Политехнику-Галычину, Киев-Баскет дома на пути в Финал четырех одолел высшелиговый Селф Мэйд и Ровно-ОШВСМ, а Старый Луцк в Ивано-Франковске обыграл Запорожье и Прикарпатье-Говерлу.
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