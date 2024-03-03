Состоялась жеребьевка Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

В Днепре состоялась жеребьевка полуфинальных пар Финала четырех Кубка Украины среди мужских команд сезона 2023/24. Он был проведен в большом перерыве матча 1/4 финала Кубка Украины между Днепром и Черкаськими Мавпами, в котором определяется последний участник Финала четырех.

Помог провести жеребьевку лейтенант ІІІ отдельной штурмовой бригады с позывным Черчилль.

Финал четырех Кубков Украины пройдет в столичном ПС Венето. 9 марта состоятся полуфинальные матчи, а 10 марта пройдет финал (начало матча в 17:00)

Жеребьевка определила следующие полуфинальные пары:

14:00 Киев-Баскет – Прометей

17:00 Старый Луцк – Днепр/Черкаськи Мавпы

Матчи Финала четырех Кубка Украины пройдут со зрителями, продажа билетов начнется в понедельник (4 марта).

Продолжается аккредитация СМИ на Финал четырех Кубков Украины

Все матчи Финал четырех Кубка Украины будут показаны в эфире телеканала XSPORT и на Youtube ФБУ.

Напомним, лидер Высшей лиги Прометей победил в домашнем бабле Политехнику-Галычину, Киев-Баскет дома на пути в Финал четырех одолел высшелиговый Селф Мэйд и Ровно-ОШВСМ, а Старый Луцк в Ивано-Франковске обыграл Запорожье и Прикарпатье-Говерлу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!