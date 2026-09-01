Соглашение достигнуто: назван новый клуб Мудрика

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик, вероятнее всего, продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме", где воссоединится со своим бывшим тренером по донецкому "Шахтеру" Роберто Де Дзерби. Наш соотечественник, который вернулся в футбол после 20-месячной дисквалификации, перейдет в стан "шпор" на правах аренды.

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Об этом информирует ВВС. По данным журналистов, руководство "Челси", в который Мудрик перешел в 2023 году за 70 миллионов евро плюс бонусы, одобрило соглашение с соседями по городу. Уже утром 1 сентября украинец отправился на медосмотр в новый клуб и для подписания контракта.

Отмечается, что для "Тоттенхэма" это будет платная аренда до конца нынешнего сезона. Для 25-летнего атакующего полузащитника переход в новый клуб, который провально начал сезон в чемпионате Англии, является отличным вариантом реанимировать карьеру после допингового скандала.

Напомним, что украинский футболист недавно впервые за 615 дней вышел на поле в составе "Челси". Позже он помог своей команде разгромно победить в спарринге, а также вынудил соперника поразить собственные ворота в другом товарищеском матче.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Челси" отстранил Михаила Мудрика от тренировок с основным составом после его возвращения.

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