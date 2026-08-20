Мудрика снова отстранили от тренировок "Челси". Все подробности

Украинский полузащитник Михаил Мудрик вновь оказался вне основной тренировочной группы "Челси" перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги. Лондонский клуб пока не определился с дальнейшим будущим игрока и рассматривает вариант его аренды.

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По информации football.london, 25-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) входит в группу футболистов, которые занимаются отдельно от команды Хаби Алонсо на базе в Кобхэме. Вместе с украинцем тренируются Николас Джексон, Лиам Делап, Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, а также новички Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек.

В клубе подчеркивают, что речь не идет о так называемой "бомбардирской" группе, которая существовала в предыдущие годы. Отдельные занятия связаны с различными задачами тренерского штаба и подготовкой игроков к сезону.

Перед началом чемпионата Англии руководство "Челси" продолжает сокращать состав. На официальном сайте клуба числится более 40 футболистов первой команды, поэтому спортивный блок и тренерский штаб работают над возможными трансферами и арендными сделками.

Что касается Мудрика, то после возвращения в футбол по завершении длительной дисквалификации он пока не входит в основные планы Алонсо. Источник сообщает, что украинец доступен для аренды, однако "Челси" еще не нашел клуб, готовый принять игрока на временной основе.

При этом футболист продолжает пользоваться инфраструктурой первой команды и остается на базе вместе с остальными игроками, которые занимаются отдельно от основного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа Мудрик помог "Челси" с разгромным счетом обыграть "Милан" и завоевать первый трофей после дисквалификации.

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