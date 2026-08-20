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Мудрика снова отстранили от тренировок "Челси". Все подробности

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Украинский футболист попал в 'карантин'
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Украинский полузащитник Михаил Мудрик вновь оказался вне основной тренировочной группы "Челси" перед стартом нового сезона английской Премьер-лиги. Лондонский клуб пока не определился с дальнейшим будущим игрока и рассматривает вариант его аренды.

По информации football.london, 25-летний уроженец Краснограда (Харьковская область) входит в группу футболистов, которые занимаются отдельно от команды Хаби Алонсо на базе в Кобхэме. Вместе с украинцем тренируются Николас Джексон, Лиам Делап, Тосин Адарабиойо, Аксель Дисаси, а также новички Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек.

Мудрик перед игрой с Миланом

В клубе подчеркивают, что речь не идет о так называемой "бомбардирской" группе, которая существовала в предыдущие годы. Отдельные занятия связаны с различными задачами тренерского штаба и подготовкой игроков к сезону.

Перед началом чемпионата Англии руководство "Челси" продолжает сокращать состав. На официальном сайте клуба числится более 40 футболистов первой команды, поэтому спортивный блок и тренерский штаб работают над возможными трансферами и арендными сделками.

Мудрик (слева)

Что касается Мудрика, то после возвращения в футбол по завершении длительной дисквалификации он пока не входит в основные планы Алонсо. Источник сообщает, что украинец доступен для аренды, однако "Челси" еще не нашел клуб, готовый принять игрока на временной основе.

Михаил Мудрик

При этом футболист продолжает пользоваться инфраструктурой первой команды и остается на базе вместе с остальными игроками, которые занимаются отдельно от основного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 августа Мудрик помог "Челси" с разгромным счетом обыграть "Милан" и завоевать первый трофей после дисквалификации.

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АнглияФК ЧелсиМихаил Мудрик
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