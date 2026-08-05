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Камбэк года: Мудрику устроили овации в первом за 615 дней матче за "Челси". Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,0 т.
Мудрик сыграл за 'Челси'
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Футболист сборной Украины Михаил Мудрик впервые за 20 месяц вышел на поле в футболке лондонского "Челси". Наш соотечественник принял участие в предсезонной игре "синих" с туринским "Ювентусом" после того, как с него была снята дисквалификация за употребление запрещенных веществ.

25-летний левый вингер вышел на замену на 82-й минуте встречи. Трибуны стадиона в Гонконге, а также скамейка запасных лондонского клуба встретили украинца, который не играл за свою команду 615 дней, настоящей овацией. Михаил надел футболку с 43-м номером на спине.

Михаил Мудрик вернулся на поле.

Мудрик успел провести на поле чуть более 10 минут. За это время он девять раз коснулся мяча, сделал три точные передачи из четырех и выиграл две борьбы за мяч. Несмотря на поражение со счетом 0:1 для нашего футболиста этот день стал одним из важнейших в карьере.

Теперь новый наставник "Челси" Хаби Алонсо и сам украинец должны определить уровень готовности игрока и принять решение о его будущем. Одним из вариантов развития карьеры Мудрика является аренда во французский "Страсбур".

Мудрик в матче с "Ювентусом".

Накануне OBOZ.UA показывал, как Михаил Мудрик выглядит спустя почти два года отсутствия в футболе.

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