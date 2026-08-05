Камбэк года: Мудрику устроили овации в первом за 615 дней матче за "Челси". Видео

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик впервые за 20 месяц вышел на поле в футболке лондонского "Челси". Наш соотечественник принял участие в предсезонной игре "синих" с туринским "Ювентусом" после того, как с него была снята дисквалификация за употребление запрещенных веществ.

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25-летний левый вингер вышел на замену на 82-й минуте встречи. Трибуны стадиона в Гонконге, а также скамейка запасных лондонского клуба встретили украинца, который не играл за свою команду 615 дней, настоящей овацией. Михаил надел футболку с 43-м номером на спине.

Мудрик успел провести на поле чуть более 10 минут. За это время он девять раз коснулся мяча, сделал три точные передачи из четырех и выиграл две борьбы за мяч. Несмотря на поражение со счетом 0:1 для нашего футболиста этот день стал одним из важнейших в карьере.

Теперь новый наставник "Челси" Хаби Алонсо и сам украинец должны определить уровень готовности игрока и принять решение о его будущем. Одним из вариантов развития карьеры Мудрика является аренда во французский "Страсбур".

Накануне OBOZ.UA показывал, как Михаил Мудрик выглядит спустя почти два года отсутствия в футболе.

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