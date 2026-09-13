Соболенко слетела с катушек после поражения в финале US Open. Видео

Арина Соболенко (№1 WTA) не смогла защитить титул на Открытом чемпионате США, уступив в финале Елене Рыбакиной (№2 WTA) . После завершения матча 28-летняя белорусская теннисистка эмоционально отреагировала на поражение: разбила ракетку и вступила в конфликт с оператором во время церемонии награждения.

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Финал US Open 2026 завершился победой представительницы Казахстана со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакина выиграла свой первый титул в Нью-Йорке и лишила Соболенко возможности стать трехкратной чемпионкой турнира подряд.

В первом сете Рыбакина сделала решающий брейк в пятом гейме и довела партию до победы. По ходу отрезка Соболенко получила предупреждение от судьи после того, как выбила мяч на трибуны.

Во втором сете белоруска сумела навязать борьбу и в 12-м гейме оформила брейк, переведя матч в решающую партию. Однако в третьем сете преимущество вновь оказалось на стороне Рыбакиной, которая быстро вышла вперед и завершила встречу победным эйсом.

Сразу после проигранного матчбола Соболенко со всей силы бросила ракетку о корт и разбила ее.

Позже на пресс-конференции теннисистка объяснила свою реакцию эмоциями после поражения в финале турнира Большого шлема.

"Очень трудно контролировать эмоции, когда проигрываешь финал Большого шлема и пытаешься взять третий титул подряд. Если бы я держала все внутри, то не смогла бы сказать после ни слова".

Еще один инцидент произошел во время подготовки к церемонии награждения. Камера длительное время была направлена на плачущую Соболенко и ее команду, после чего теннисистка нецензурно высказалась в адрес оператора.

Поражение также стоило Соболенко лидерства в мировом рейтинге. После обновления классификации WTA первой ракеткой мира станет Елена Рыбакина.

Напомним, что в мае прошлого года Соболенко (№ 1 WTA), проигрывая второй ракетке Украины Марте Костюк (№ 36 WTA) на тай-брейке во втором сете четвертьфинала турнира в Мадриде, устроила гнусное представление.

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