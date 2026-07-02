Снялся с боя. Олимпийский чемпион отказался драться с Гассиевым, которому отдали титул Усика

Олимпийский чемпион Рио-2016 Тони Йока не сможет провести титульный поединок против Мурата Гассиева, запланированный на 11 июля в Москве. Французский супертяжеловес снялся с боя из-за серьезной травмы спины, полученной на заключительном этапе подготовки, сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

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Поединок должен был стать первой защитой полноценного титула WBA для Гассиева. Незадолго до отмены встречи Всемирная боксерская ассоциация повысила россиянина из статуса "регулярного" чемпиона до основного чемпиона мира в супертяжелом весе после того, как Александр Усик освободил свои пояса в этой категории.

Организаторы турнира IBA.PRO 19 уже начали поиск нового соперника для Гассиева. В команде боксера рассчитывают сохранить его участие в вечере бокса, который состоится 11 июля.

Для 34-летнего Йоки это уже второй подряд сорвавшийся крупный бой. Ранее француз должен был встретиться с бывшим чемпионом мира Лоуренсом Околи, однако тот поединок отменили после проваленного британцем допинг-теста.

Последний раз Йока выходил на ринг в декабре 2025 года, когда победил Патрика Корте. Француз является одним из самых титулованных боксеров своего поколения. В любителях он завоевал "золото" Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и стал чемпионом мира 2015 года.

Бой с Гассиевым должен был стать для Йоки первым в карьере шансом завоевать полноценный чемпионский титул среди профессионалов по версии WBA. В случае победы француз мог стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе в истории Франции.

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