СМИ показали новую покупку Криштиану Роналду на уединенном острове. Фотофакт

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес стали владельцами вилл на острове Нужума в курортном комплексе Ritz-Carlton Reserve на Красном море. Остров расположен почти в 26 км от материка и доступен только на частной лодке или гидросамолете.

В Нужуме всего 19 ультра-частных вилл на белоснежных пляжах, окруженных прозрачными водами, что обеспечивает высокий уровень уединения.

"Красное море — удивительное место. С первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой. Теперь у нас здесь дом, и мы можем проводить время с семьей в полной приватности и спокойствии", – цитирует Роналду redseaglobal.com.

Роналду и Родригес приобрели две виллы: трёхспальную для семейного отдыха и двухспальную для более уединённых поездок. Пара была среди первых покупателей и планирует рассматривать другие варианты собственности на территории комплекса.

Red Sea Global, застройщик курорта, отмечает, что Нужума — одна из восьми мировых резерваций Ritz-Carlton, и все объекты здесь создаются с учётом принципов экологически ответственного развития.

Курорт работает на 100% возобновляемой энергии и стремится к 30% положительному влиянию на местные экосистемы к 2040 году через восстановление мангровых зарослей, морских трав, кораллов и наземной растительности.

Красное море — часть программы развития Саудовской Аравии Vision 2030. На территории открыто 10 люксовых отелей, включая Shura Island с 11 курортами и 18-луночным гольф-полем, а международный аэропорт Red Sea International принимает рейсы из Дохи, Дубая, Милана, Джидды и Эр-Рияда.

Как сообщал OBOZ.UA, о свадьбе Роналду и Родригес стало известно в ноябре. По информации СМИ торжество должно пройти на Мадейре в соборе Фуншала, а празднование продолжится в одном из местных люксовых отелей после окончания чемпионата мира летом 2026 года.

