СМИ назвали клуб, который настойчиво пытается купить у 'Реала' вратаря сборной Украины

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин все еще не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале". После феноменального минувшего сезона, в котором футболист помог команде выйти в финал Лиги чемпионов, он снова стал запасным после бельгийца Тибо Куртуа.

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По данным авторитетного издания Marca, на днях агент украинца Хорхе Мендеш провел встречу с руководством "королевского клуба" и проинформировал их о предложениях по трансферу своего клиенты. Отмечается, что наиболее настойчивыми оказались представители стамбульского "Галатасарая", однако конкретных переговоров с турецким грандом наш соотечественник не вел.

Лунин был недоволен тем, что тренер команды Карло Анчелотти не выпустил его в основе на финальный матч Кубка Испании, хотя до этого Андрей отыграл все матчи в турнире. В то же время известно, что итальянский специалист покинет столичный клуб по окончании сезона.

В минувшем сентябре украинец продлил контракт с "Реалом" до лета 2030 года. Это позволило футболисту получить более выгодные условиях, а "сливочным" не потерять его бесплатно.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" теперь рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

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