'Это вызвало тревогу'. Президент 'Реала' принял решение по голкиперу сборной Украины

Агент украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Жорже Мендеш провёл встречу с руководителями "Реала", на которой сообщил им об интересе со стороны нескольких клубов, готовых подписать украинского вратаря, сообщает realmadridexclusivo.com. Это вызвало тревогу в стане мадридцев: есть подозрения, что агент пытается организовать переход.

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Флорентино Перес дал понять: мадридский клуб готов рассмотреть трансфер 26-летнего футболиста сборной Украины, но только при выполнении чётких условий. На встрече с агентом вратаря Жорже Мендешем, которая состоялась на этой неделе, руководство "Реала" обозначило свою позицию — Лунина отпустят не менее чем за 30 миллионов евро.

В "Реале" не исключают, что агент начал подготовку к возможному уходу украинца уже этим летом. Особенно с учётом того, что в финале Кубка против "Барселоны" Карло Анчелотти вновь выбрал Тибо Куртуа, как и в финале Лиги чемпионов год назад.

В клубе признают, что Лунину не хватает игровой практики, и если он решит уйти в поисках стабильного места в основе, препятствовать не будут — при условии соблюдения ценника. На случай его ухода мадридцы уже рассматривают альтернативу в лице Хуана Гарсии из "Эспаньола".

Летом прошлого года "Реал" уже сталкивался с подобной ситуацией, но тогда клубу удалось продлить контракт с Луниным. Однако сейчас, на фоне приближающегося межсезонья, не исключено, что игрок всё же покинет команду. В "Реале" уже обозначили сумму, за которую готовы отпустить вратаря — 30 миллионов евро. Меньшая сумма их не устроит.

Прошлый сезон стал для Лунина важным этапом — его надёжная игра не осталась без внимания. Впрочем, нынешняя кампания сложилась иначе: он выходил на поле лишь тогда, когда Тибо Куртуа был недоступен из-за травмы, а также играл в Кубке.

В клубе уже начали готовиться к такому сценарию: "Реал" рассматривает кандидатуру Хуана Гарсии — вратаря "Эспаньола", который давно находится в сфере интересов мадридцев. Прошлый сезон он провёл во Втором дивизионе, но даже тогда его внимательно отслеживали. Если Лунину действительно найдут новый клуб, "Реал" постарается оперативно подписать Гарсию.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле появилась информация, что руководство мадридского "Реала" рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

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