УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
'Это вызвало тревогу'. Президент 'Реала' принял решение по голкиперу сборной Украины

Агент украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Жорже Мендеш провёл встречу с руководителями "Реала", на которой сообщил им об интересе со стороны нескольких клубов, готовых подписать украинского вратаря, сообщает realmadridexclusivo.com. Это вызвало тревогу в стане мадридцев: есть подозрения, что агент пытается организовать переход.

Видео дня

Флорентино Перес дал понять: мадридский клуб готов рассмотреть трансфер 26-летнего футболиста сборной Украины, но только при выполнении чётких условий. На встрече с агентом вратаря Жорже Мендешем, которая состоялась на этой неделе, руководство "Реала" обозначило свою позицию — Лунина отпустят не менее чем за 30 миллионов евро.

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

В "Реале" не исключают, что агент начал подготовку к возможному уходу украинца уже этим летом. Особенно с учётом того, что в финале Кубка против "Барселоны" Карло Анчелотти вновь выбрал Тибо Куртуа, как и в финале Лиги чемпионов год назад.

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

В клубе признают, что Лунину не хватает игровой практики, и если он решит уйти в поисках стабильного места в основе, препятствовать не будут — при условии соблюдения ценника. На случай его ухода мадридцы уже рассматривают альтернативу в лице Хуана Гарсии из "Эспаньола".

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

Летом прошлого года "Реал" уже сталкивался с подобной ситуацией, но тогда клубу удалось продлить контракт с Луниным. Однако сейчас, на фоне приближающегося межсезонья, не исключено, что игрок всё же покинет команду. В "Реале" уже обозначили сумму, за которую готовы отпустить вратаря — 30 миллионов евро. Меньшая сумма их не устроит.

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

Прошлый сезон стал для Лунина важным этапом — его надёжная игра не осталась без внимания. Впрочем, нынешняя кампания сложилась иначе: он выходил на поле лишь тогда, когда Тибо Куртуа был недоступен из-за травмы, а также играл в Кубке. 

В клубе уже начали готовиться к такому сценарию: "Реал" рассматривает кандидатуру Хуана Гарсии — вратаря "Эспаньола", который давно находится в сфере интересов мадридцев. Прошлый сезон он провёл во Втором дивизионе, но даже тогда его внимательно отслеживали. Если Лунину действительно найдут новый клуб, "Реал" постарается оперативно подписать Гарсию.

"Это вызвало тревогу". Президент "Реала" принял решение по голкиперу сборной Украины

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле появилась информация, что руководство мадридского "Реала" рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!