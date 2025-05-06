Назван клуб, куда уйдет Лунин из 'Реала'. СМИ сообщили о неожиданном повороте в карьере голкипера сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" уже этим летом. Как сообщают испанские СМИ, главным и пока единственным серьезным кандидатом является английская "Астон Вилла", которая рассматривает 26-летнего уроженца Харьковщины как возможную замену Эмилиано Мартинесу.

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По информации Defensacentral.com, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери лично заинтересован в подписании Лунина. Руководство "Астон Виллы" заранее ищет кандидата на позицию №1, учитывая вероятность ухода Мартинеса, которого связывают с переходом либо в чемпионат Саудовской Аравии, либо в один из топ-клубов Европы.

В мадридском "Реале" тем временем готовятся к возвращению Тибо Куртуа и ведут переговоры о подписании Жоана Гарсии из "Эспаньола". Эти кадровые планы почти не оставляют шансов Лунину на получение стабильной игровой практики в следующем сезоне.

Хотя ещё прошлым летом Лунин с энтузиазмом продлевал контракт с "Реалом", называя его "лучшим клубом мира", ситуация изменилась. Несмотря на яркую сезонную кампанию 2023/24, в которой он получил больше матчей и выиграл три трофея, украинец по-прежнему остаётся лишь временным решением в отсутствии Куртуа.

Переход в "Астон Виллу" может стать для Лунина шансом на новый старт и регулярную игровую практику в Премьер-лиге, где он давно вызывает интерес у нескольких клубов.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая агент Лунина Жорже Мендеш провёл встречу с руководителями "Реала", на которой сообщил им об интересе со стороны нескольких клубов, готовых подписать украинского вратаря. Это вызвало тревогу в стане мадридцев.

В апреле появилась информация, что руководство мадридского "Реала" рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей сыграл в 12 матчах, пропустив 19 голов. 4 поединка отстоял на ноль. Всего в карьере в активе Лунина 60 поединков за королевский клуб во всех турнирах, начиная с 2018 года: 70 мячей пропустил – в 20 играх сделал "сухарь".

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