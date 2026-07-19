Анатолий Тимощук заявил, что "Зенит" сможет быстро восстановить позиции в европейском футболе и снова конкурировать с зарубежными клубами. Высказывание бывшего игрока украинской сборной вызвало насмешки среди части российских болельщиков.

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Тренер "Зенита" отметил, что команде потребуется время после возможного возвращения российских клубов в еврокубки, однако выразил уверенность в ее перспективах.

"Понимаем, что в любом случае в рейтинге и во всем остальном есть откат назад. Естественно, чтобы восстановить позиции, понадобится время. Но мы надеемся, что сможем быстро завоевать прежние позиции. У нас уже был определенный статус, опыт - так начать легче, чем с нуля", - сказал предатель Украины в интервью "РБ спорт".

По его словам, "Зенит" сможет составить конкуренцию иностранным соперникам благодаря прошлому опыту выступлений на международном уровне.

"Думаю, мы сможем быстро восстановить наши позиции и навязать достойную конкуренцию иностранным соперникам", - добавил специалист.

В комментариях под публикацией слова Тимощука встретили с иронией. Некоторые пользователи называли его "смешным луцким патриотом", намекая на происхождение бывшего футболиста.

Другие болельщики усомнились в перспективах "Зенита" на международной арене, отметив нынешние результаты команды и уровень игры. Также пользователи напоминали о возможных сложностях после длительного отсутствия российских клубов в еврокубковых турнирах.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук был лишен всех отечественных спортивных трофеев и наград. Кроме того, за молчание о нападении России на нашу страну нынешнему помощнику тренера санкт-петербуржского "Зенита" запрещено заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины.

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