'Слышала от одного из спарринг-партнеров...' Шатерникова раскрыла необычные детали случившегося перед боем Усик – Фьюри

Перед реваншем с Александром Усиком Тайсон Фьюри сосредоточился на скорости и точности, отрабатывая больше раундов, чем обычно, и шлифуя джеб. Как рассказала вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова со ссылкой на одного из спарринг-партнеров британца Кевина Лерены, подготовка Фьюри к повторному бою выглядела необычно.

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Шатерникова передала слова Лерены, который отметил, что, несмотря на 25-килограммовую разницу в весе, Тайсон находится в отличной физической форме и удивляет скоростью. Это, по мнению Лерены, делает Фьюри сильнее, чем в первом бою в мае.

"Сейчас разница после взвешивания, если я не ошибаюсь, 25 кг. Несмотря на это, Тайсон очень быстр на ножках, он будет в более крутой форме, чем это было в мае этого года", – цитирует Шатерникова Tribuna.com.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины отметила, что атмосфера перед реваншем изменилась. Если в мае команда Фьюри пыталась психологически давить на Усика, то сейчас британец выглядит сосредоточенным и менее эмоциональным.

Алина Анатольевна также заметила, что поддержка фанатов Фьюри в этот раз не столь громкая, как на предыдущем поединке. Она считает, что это может быть тактическим ходом команды Тайсона, чтобы избежать излишней эмоциональности.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

Накануне реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

Отметим, что Фьюри во время церемонии повел себя странным образом. Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательные интервью.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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