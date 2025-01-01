УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Сломала систему. "Инопланетный" момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,6 т.
Сломала систему. 'Инопланетный' момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Французская паралимпийская теннисистка Флора Вотье стала настоящей героиней в интернете после того, как завирусилось ее видео с Паралимпиады-2024. 20-летняя спортсменка исполнила несколько феноменальных ударов, которые за несколько дней в конце декабря посмотрело порядка 38 млн человек.

Видео дня
Сломала систему. "Инопланетный" момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Момент случился еще летом в Париже во время матча 1/16 финала по настольному теннису среди пар между Францией и Австралией.

Сломала систему. "Инопланетный" момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Вотье смогла так эффектно и нестадартно закрутить мяч, что соперницы даже не успели отреагировать на удар. Шарик моментально вернулся на половину поля француженок.

Сломала систему. "Инопланетный" момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

"Сломала систему", – говорится к подписи к ролику.

Отметим, что Вотье в соревнованиях пар так и не смогла взять медаль, зато выиграла "бронзу" в миксте вместе с Флорианом Мерьеном. Флора начала играть в паралимпийский теннис в возрасте 13 лет, когда встретила тренера с квадриплегией (параличем) в своем первом клубе.

Сломала систему. "Инопланетный" момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!