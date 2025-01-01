Сломала систему. 'Инопланетный' момент из настольного тенниса собрал 38 млн просмотров за несколько дней. Видео

Французская паралимпийская теннисистка Флора Вотье стала настоящей героиней в интернете после того, как завирусилось ее видео с Паралимпиады-2024. 20-летняя спортсменка исполнила несколько феноменальных ударов, которые за несколько дней в конце декабря посмотрело порядка 38 млн человек.

Видео дня

Момент случился еще летом в Париже во время матча 1/16 финала по настольному теннису среди пар между Францией и Австралией.

Вотье смогла так эффектно и нестадартно закрутить мяч, что соперницы даже не успели отреагировать на удар. Шарик моментально вернулся на половину поля француженок.

"Сломала систему", – говорится к подписи к ролику.

Отметим, что Вотье в соревнованиях пар так и не смогла взять медаль, зато выиграла "бронзу" в миксте вместе с Флорианом Мерьеном. Флора начала играть в паралимпийский теннис в возрасте 13 лет, когда встретила тренера с квадриплегией (параличем) в своем первом клубе.

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