Сломал ногу сопернику: матч ЧМ-2026 закончился ужасной травмой, которая едва не вылилась в потасовку

Для полузащитника "Сассуоло" и сборной Канады Исмаэля Коне домашний чемпионат мира закончился уже во втором матче группового этапа. Один из лидеров "кленовых" получил ужасную травму во втором тайме матча против Катара, который закончился разгромом последнего со счётом 6:0.

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На 51-й минуте матча в Ванкувере, который проходил под диктовку команды из Северной Америки, защитник Катара Ассима Мадибо, не успевая за Коне, совершил очень жесткий подкат, после чего полузащитник канадцев оказался на газоне.

Находясь в шоковом состоянии, Исмаэль не то что не кричал, он не произнес ни слова, пока несколько секунд смотрел на свою деформированную голень. Зрители тоже не могли понять, что происходит, пока кто-то из футболистов на поле не крикнул: "Перелом". Партнеры сначала окружили травмированного Коне, ожидая врачей, а затем набросились на его обидчика, что едва не привело к массовой драке.

Через несколько минут канадца вынесли с поля на носилках. Интересно, что визуально он выглядел гораздо лучше, чем его ошеломленные партнеры. Сидя на носилках, Исмаэль махал зрителям на трибунах, которые провожали его аплодисментами.

В свою очередь Мадибо, который также после содеянного находился в состоянии шока, был удален с поля. А поскольку для катарцев это была уже вторая красная карточка, им пришлось доигрывать вдевятером. Позже стало известно, что Ассима извинился перед Коне.

Но хозяева поля были возмущены этой совершенно ненужной жестокостью и наказали соперника еще тремя голами. А Натан Салиба, вышедший на замену травмированному футболисту, посвятил свой гол Исмаэлю, подняв его футболку с номером 8.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Коне в настоящее время находится в больнице вместе с мамой. У него диагностировали перелом малоберцовой и большеберцовой костей. Поэтому полузащитник ожидает операции. По предварительным прогнозам, он пропустит примерно 4–5 месяцев.

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