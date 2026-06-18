ЧМ-2026. Сборная Чехии поплатилась за самоуверенность в игре с ЮАР. Видео

Сборная Чехии не сумела удержать победу в матче чемпионата мира-2026 против ЮАР. Европейцы быстро вышли вперед и долго контролировали ход встречи, однако в концовке сами подарили сопернику шанс спастись. Итоговый результат – 1:1.

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Чехи активно начали игру и уже на 6-й минуте открыли счет. Александр Сойка нашел передачей Михала Садилека, который точным ударом отправил мяч в правый угол ворот – 1:0.

После быстрого гола команда Мирослава Коубека продолжила действовать уверенно и имела возможности увеличить преимущество. Опасные моменты создавали Патрик Шик, Владимир Дарида, Лукаш Черв и Ладислав Крейчий, однако реализовать их не удалось. Особенно напряженным получился старт второго тайма, когда южноафриканцев несколько раз спас вратарь.

При этом сборная ЮАР не собиралась сдаваться. Африканская команда постепенно добавила в активности и все чаще стала угрожать воротам Матея Ковара. Голкипер Чехии несколько раз выручил партнеров, в том числе после удара Релебохиле Мофокенга и опасного удара головой Эвиденса Макгопы.

Развязка наступила на 82-й минуте. Павел Шульц сыграл рукой в собственной штрафной площади, и арбитр без колебаний назначил пенальти.

К мячу подошел Тебохо Мокоэна, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счет – 1:1.

В оставшееся время чехи бросились вырывать победу, однако попытки Лукаша Провода и других игроков успеха не принесли.

После этого результата Чехия набрала четыре очка и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф, однако упустила возможность досрочно укрепить свои позиции в группе. ЮАР заработала первое очко на турнире и сохранила надежды на продолжение борьбы за место в следующем раунде.

В заключительном туре группового этапа чехи встретятся с лидером квартета, тогда как сборная ЮАР сыграет с прямым конкурентом в борьбе за выход в 1/16 финала. Оба матча станут решающими для распределения мест в группе.

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