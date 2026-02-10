'Слабачка. Просто рахит': российская лыжница начала беситься после провала в гонке ОИ-2026

Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте на Олимпийских играх 2026 года, заняв 36-е место. После гонки спортсменка с негодованием отметила, что на фоне лидирующей группы выглядела просто слабее на несколько голов, что и отразилось на итоговом результате в финишном протоколе.

Об этом сама Непряева заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, комментируя свои результаты. 23-летняя уроженка Твери, которая выступает в Милане в так называемом нейтральном статусе добавила, что ей элементарно не хватало физических силы для создания конкуренции.

"Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные. Я на их фоне просто рахит", – сказала Непряева.

Отметим, что победительницей квалификации стала шведская лыжница Линн Свон, которой россиянка проиграла почти 15,5 секунд.

