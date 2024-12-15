Скандал на Кубке мира. Лучший биатлонист планеты 'подбил' соперника в гонке. Видео

Французский биатлонист Эмильен Жаклен мог побороться за победу в гонке преследования на 2-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, но упал в контактной борьбе с Йоханнесом Бе из Норвегии. Лучший биатлонист планеты "подбил" соперника на последнем круге.

Видео дня

Жаклен на подъеме пытался обойти соперника по внешнему радиусу, но уступил коридор Йоханнесу, что привело к контакту между ними и падению Эмильена. Фанаты француза обвиняли норвежца в нечестной игре.

Эпизод детально разобрали на французском телевидении, подтвердив, что Бе не менял траектории, а контакт был скорее тактическим просчётом Жаклена.

Сам Эмильен воспринял ситуацию спокойно и с долей иронии, сказав в интервью IBU: "Когда падаешь и теряешь шанс побороться за победу, остается просто расслабиться". Лидер французской сборной отметил, что доволен гонкой в целом, несмотря на падение, и признал: шанс на победу у него был, но это был не его день.

Йоханнес Бе также прокомментировал инцидент: "Это была напряжённая борьба, мы были очень близко друг к другу. Мне жаль, что он упал, но такое случается в гонках".

Соперники подчеркнули, что не держат друг на друга зла, и тепло обнялись во время церемонии награждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!