Скандал года. Известную российскую бегунью дисквалифицировали за мошенничество на марафонах: не бегала, а ездила на метро

Российскую любительницу бега Дарью Ядерную обвинили в массовом мошенничестве на престижных марафонах серии Abbott World Marathon Majors. По данным бегового сообщества, спортсменка не пробегала всю дистанцию, а передвигалась на метро или другими способами, чтобы сократить маршрут. Tokyo Marathon уже аннулировал ее результат, а тренеры отказались с ней работать.

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Дарья, которая является преподавателем МГИМО, демонстрировала результаты уровня профессионалов, мотивировала подписчиков в соцсетях и даже написала книгу "Бежать медленно и спокойно: выиграть гонку с последнего места. От 700 м до марафона за 9 месяцев", где рассказывала о своем пути к успеху. Однако выяснилось, что на самом деле она срезала значительные участки трасс.

Подозрения возникли после Токийского марафона 2 марта, где Ядерная заняла первое место среди россиянок с результатом 2:46:42.

После финиша она получила медаль-шестеренку — одну из самых желанных медалей для любителей. Ей награждают тех, кто пробежал все шесть марафонов престижной серии Abbott World Marathon Majors: Берлин, Бостон, Лондон, Нью-Йорк, Токио и Чикаго.

Однако бегуны заметили, что ее чип не отметился на трех контрольных точках. Позже в чате Telegram-канал Shelgorn опубликовали презентацию, где утверждается, что Дарья могла мошенничать на пяти из шести марафонов серии. В ее забегах фиксировались резкие скачки темпа, несоответствия с GPS-треками, а также отсутствие отметок на контрольных пунктах.

Соперники тоже выдвинули обвинения. Одна спортсменка рассказала, что на полумарафоне в ОАЭ, где разыгрывался денежный приз, была уверена, что финишировала третьей. Однако на награждении оказалось, что она стала четвертой, а Ядерную позже дисквалифицировали. Другие бегуны изучили ее фото с забегов и заметили, что на некоторых кадрах она просто стояла в то время, когда спортсмены с аналогичными результатами продолжали бежать.

Тренеры подтвердили подозрения. Один из них заявил, что прекратил работу с Ядерной еще в 2023 году из-за нечестных методов. Другой, сотрудничавший с ней с июля 2024-го, разорвал контракт после публикации обвинений.

Скандал получил широкий резонанс, его обсуждают бегуны и крупные СМИ. Ядерная удалила свои страницы в соцсетях и пока не дала комментариев.

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