Скандал года! Футболисты 'Реала' подрались между собой с кровью, швами, потерей сознания и госпитализацией

Скандал в "Реале" вышел за пределы обычного конфликта в раздевалке и перерос в физическое столкновение между двумя ключевыми игроками команды. Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени подрались на тренировочной базе, в результате чего один из них оказался в больнице с травмой головы и временной потерей сознания.

По данным Marca и The Athletic, напряжение между футболистами накапливалось несколько дней и сопровождалось серией конфликтов на тренировках. Сначала произошла стычка во время занятия, после чего партнеры с трудом разняли игроков, а затем ситуация повторилась уже на следующий день после попытки примирения.

Как сообщает RMC Sport и AS, решающий эпизод произошел в раздевалке после тренировки, где словесный конфликт перешел в физический. Тчуамени ударил Вальверде, от чего последний упал, ударился головой головой о край стола и потерял сознание. Его доставили в госпиталь, где наложили швы.

По информации Cadena SER , внутри клуба начато дисциплинарное разбирательство, а оба игрока временно отстранены от команды и рискуют пропустить ближайшие матчи, в том числе против "Барселоны".

Ситуация в раздевалке "Реала" остается напряженной. Ранее в столичном клубе уже фиксировались другие конфликты между игроками и внутри тренерского штаба, а также разногласия по дисциплине и игровому времени, что усилило общее напряжение внутри команды.

