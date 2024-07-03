Скандал дня! УЕФА завел дело после сенсационного матча на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении защитника сборной Турции Мериха Демирала. Причиной стало празднование гола 26-летнего игрока арабского "Аль-Ахли" в матче 1/8 финала Евро-2024 против команды Австрии.

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Демирал сделал в этой игре дубль, а встреча завершилась с сенсационным счетом 2:1. Забив второй гол, турок продемонстрировал жест турецкой ультранационалистической молодежной организации "Серые волки".

Германии считают идеологию этой группировки националистически-экстремистской, антисемитской и расистской.

26-летний Демирал в матче против Австрии забил самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы по футболу.

Сборная Турции 6 июля в четвертьфинале сыграет с командой Нидерландов. В этот же день и на этой же стадии англичане встретятся со швейцарцами. Победители в этих парах сыграют в полуфинале чемпионата Европы.

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