Президент Польши отказался общаться с Усиком и отменил встречу с украинским боксером. СМИ раскрыли причину

Запланированная в Польше встреча Александра Усика с президентом страны Каролем Навроцким не состоялась на фоне политического скандала. По данным польского издания Interia, причиной стало участие украинского боксера в поддержке восстановления музея Романа Шухевича во Львове.

Непобедимый чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весек на протяжении многих лет пользовался в Польше большой популярностью. В 2023 году он собрал переполненный стадион во Вроцлаве, где нокаутировал Даниэля Дюбуа, а также неоднократно публично благодарил Польшу и поляков за помощь Украине после начала полномасштабной войны.

Ситуация изменилась после заявления мэра Львова Андрея Садового о том, что Усик передал свои боксерские перчатки на благотворительный аукцион и пожертвовал 100 тысяч гривен на восстановление музея Романа Шухевича.

Роман Шухевич в Польше считается фигурой, связанной с преступлениями против польского населения во время Второй мировой войны, и его имя вызывает крайне негативную реакцию. После публикаций на эту тему в польских медиа, как утверждает источник из окружения Усика, советники президента Навроцкого решили отказаться от встречи, сочтя ее политически и имиджево рискованной.

По словам собеседника Interii, встреча должна была пройти 23 октября на базе Академии физического воспитания в Катовице и включать совместный визит в современную исследовательскую лабораторию, а также тренировку и показательный спарринг. Инициатива исходила с обеих сторон, однако после резонанса вокруг поддержки музея планы были свернуты.

Канцелярия президента Польши отказалась подтверждать или опровергать сам факт подготовки встречи. В официальном ответе редакции было заявлено, что администрация главы государства "не комментирует неофициальные сообщения СМИ" и не предоставляет информацию о возможных планах, рассматриваемых встречах или намерениях, которые не являются задокументированными и состоявшимися фактами.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Усик получил вышиванку от Марии Шухевич, дочери командира УПА Романа Шухевича. Помимо этого, боксер получил шапку-петлюровку, в которой изображен Роман Шухевич на многих портретах.

