Шведская чемпионка передумала бойкотировать ОИ-2026 после допуска России: 'Моя цель – соревноваться'

Шведская лыжница Линн Сван, ранее допускавшая возможность бойкота Олимпиады из за допуска россиян, изменила позицию после решения CAS. Спортсменка заявила, что намерена выступить на Играх 2026 и подчеркнула, что по прежнему выступает против возвращения представителей государства агрессора.

После спринта в Гранасен Сван задали вопрос, остаются ли в силе ее слова о возможном отказе от участия. В октябре она заявляла, что могла бы пропустить Олимпиаду, если российские спортсмены будут включены в программу.

"Я стою за тем, что сказала. Я считаю неправильным открывать дверь. Я хочу, чтобы FIS закрыла ее, и они сделали это осенью. Я была ясна, что не хочу соревноваться, пока идет война. Это была причина отстранения, и это должно действовать дальше. Вы знаете, что я думаю", – сказала Сван шведскому Viaplay.

На уточнение, готова ли она участвовать в Играх, спортсменка ответила: "Моя цель всегда соревноваться. Я надеюсь, мы не придем к ситуации, когда придется думать об этом. Теперь решение принято CAS и я сделаю все, чтобы поехать на Олимпиаду. Я надеюсь, что важно, что FIS сказала нет".

Именно в интервью Expressen в октябре Сван впервые допустила идею бойкота. Тогда на вопрос о том, согласна ли она выступать вместе с россиянами на Олимпиаде, ее ответ был таким: "Если спросите меня здесь и сейчас, ответ что я не хочу соревноваться".

Биография и достижения

Линн Мария Сван родилась 9 декабря 1999 года в Ликселе, Вестерботтен. Специализируется на спринтерских дисциплинах и является одной из ведущих шведских лыжниц на коротких дистанциях. Побеждала на этапах Кубка мира и владеет Маленьким хрустальным глобусом в спринте. В 2019 году завоевала "бронзу" чемпионата мира среди юниоров в эстафете.

На международном уровне Сван заявила о себе еще в юниорском возрасте. На чемпионате мира среди юниоров 2019 года в Лахти она принесла сборной "бронзу" в эстафете. Через несколько недель дебютировала в Кубке мира и 16 марта 2019 года в Фалуне заняла 21 место в спринте.

В следующем сезоне пришли первые крупные успехи на взрослом уровне. 14 декабря 2019 года Сван одержала первую победу на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе: затем последовали победы в личном спринте в Дрездене и Фалуне.

