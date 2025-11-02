Шок для Лунина: 'Реал' готов купить еще одного голкипера сборной Украины

"Реал" блестяще начал сезон, и одной из ключевых причин стал уровень Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер вернулся на топ-форму, снова давая команде уверенность и стабильность. На фоне его успеха украинец Андрей Лунин практически не получает шанса занять место в воротах и остается в роли запасного.

При этом Андрей может так и не сыграть ни разу. По данным испанской прессы, молодой украинский вратарь "Жироны" Владислав Крапивцов уже находится в шорт-листе мадридского клуба. Ему 20 лет, и его считают одной из самых перспективных вратарских надежд Европы. Окружение футболиста, как утверждается, уже предложило его кандидату́ру руководству "Реала" на лето.

Для Лунина эта новость стала настоящим шоком. Голкипер рассчитывал, что со временем сможет перехватить место у Куртуа, если тот снизит уровень. Однако потенциальный интерес к Крапивцову усилил его тревогу: украинец может получить конкурента не в будущем, а уже в ближайшее время.

Источники сообщают, что главный тренер мадридцев Хаби Алонсо по-прежнему доверяет Лунину и считает его готовым заменить Куртуа в любой момент. Но спортивное руководство во главе с Флорентино Пересом рассматривает варианты на перспективу и изучает рынок. На этом фоне Крапивцов, который проявил себя в "Жироне" смелой игрой и сильными рефлексами, идеально вписывается в долгосрочные планы.

Агенты молодого украинца уже начали переговоры. Сообщается, что предложения поступили сразу нескольким топ-клубам, но сам Крапивцов отдает приоритет "Реалу" и мечтает однажды стать основным вратарем на "Сантьяго Бернабеу".

В октябре появилась информация, что Лунин склоняется к тому, чтобы как можно быстрее покинуть мадридский "Реал", где в нынешнем сезоне он не получил ни минуты игрового времени. При этом президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов отпустить игрока только при условии, что за него заплатят весомую компенсацию.

