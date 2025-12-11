Отказ от Польши: Украина назвала город, в котором сыграет со Швецией плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу проведет домашние матчи плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года в Испании. И полуфинальное противостояние со Швецией и решающую в случае победы над скандинавами битву с победителем пары Польша – Черногория "сине-желтые" сыграют в Валенсии.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Соответствующее решение было принято во время заседания исполкома организации 11 декабря после изучения всех возможных вариантов.

Было утверждено, что наша сборная сыграет на стадионе "Сьютат де Валенсия", который является домашним для "Леванте". Поединок против Швеции состоится 26 марта будущего года, а финал стыков – 31-го числа того же месяца.

Таким образом, украинцы отказались от проведения номинально домашних матчей в Польше. Это связано с тем, что именно сборная этой страны может стать последним оппонентом команды Сергея Реброва на пути к Мундиалю.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

