Стало известно, сколько сборная Украины заработает за выход на ЧМ-2026 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с суммами призовых, которые выплатят участникам чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика. Организация в полтора раза увеличила гонорарный фонд по сравнению с первенством планеты 2022 года в Катаре.

По данным журналиста talk Sport Бена Джейкобса, ФИФА выделит рекордные 727 миллионов долларов призовых для 48 сборных, которые выступят на ЧМ. Как пишет представитель СМИ на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, каждый участник турнира получит минимум 9 миллионов долларов за выход на первенство и полтора млн в качестве компенсации за подготовку к мундиалю.

В целом же гонорары командам будут распределены таким образом:

чемпионы: 50 млн долларов

второе место: 33 млн долларов

3-е место: 29 млн долларов

4-е место: 27 млн ​​долларов

5-8 места: 19 млн долларов

9-16 места: 15 млн долларов

17-32 места: 11 млн долларов

33-48 места: 9 млн долларов

Напомним, сборная Украины сыграет в стыковых матчах отборочного турнира к ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф "сине-желты" примут в Валенсии шведов, а в случае успеха там же проведут битву за путевку на турнир с победителем пары Польша – Албания. Также уже известны соперники подопечных Сергея Реброва на самом мундиале.

Добавим, что для "сине-желтых" это будет шестая попытка пробиться на ЧМ через плей-офф. Еще ни разу украинцам не удавалось преодолеть этот барьер.

