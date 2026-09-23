Шестикратная олимпийская чемпионка прошла в Думу от "Единой России", внезапно выиграв выборы у доктора экономических наук

Любовь Егорова победила на выборах в Госдуму по 217-му одномандатному округу Санкт-Петербурга. Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представляющая партию "Единая Россия", получила 49,31% голосов, тогда как действующий депутат Оксана Дмитриева, баллотировавшаяся от "Новых людей", набрала 19,57%.

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Выборы в Петербурге проходили с 18 по 20 сентября. После обработки 100% протоколов Егорова получила поддержку более 99 тысяч избирателей, Дмитриева набрала около 40 тысяч голосов.

Для Дмитриевой результат стал существенным изменением по сравнению с предыдущими выборами в этом округе. В 2021 году она победила Егорову, получив 48,2 тысячи голосов против 30,1 тысячи у соперницы.

Дмитриева впервые была избрана в Госдуму в 1993 году и в итоге стала депутатом шести созывов. В 2021 году она вновь получила мандат нижней палаты парламента после победы именно в 217-м округе.

В штабе Дмитриевой заявляли, что результат оказался шокирующим для команды: по словам политика, проведенные перед выборами социологические опросы показывали хорошие шансы на переизбрание. На вопрос ЗАКС.Ру о возможных нарушениях Дмитриева ответила, что "ответ очевиден", однако сообщила, что не намерена оспаривать итоги голосования.

Напомним, что на Играх 1992 года в Альбервиле она завоевала три "золота" и два "серебра", а на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере добавила еще три золотые и одну серебряную медаль.

Всего на ее счету девять олимпийских наград: шесть золотых и три серебряные.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее олимпийская чемпионка Пекина-2008 в спортивной ходьбе Ольга Каниськина прошла в депутаты Государственного собрания Мордовии от "Единой России".