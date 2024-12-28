'Шахтер' за 3.5 млн евро продает футболиста сборной Украины. Все подробности

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков переходит в турецкий "Трабзонспор", сообщает авторитетный турецкий журналист Седар". По его информации, "горняки" уже получили официальное предложение на сумму 3,5 миллиона евро плюс бонусы.

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Сам 28-летний вингер сборной Украины согласовал условия перехода в "Трабзонспор" и готов продолжить карьеру в Турции. Вопрос трансфера находится на стадии завершения.

Зубков является воспитанником "Шахтера", и большую часть своей карьеры провел в этом клубе. Он играл за "Ференцварош" лишь в 2020-2022 годах, после чего вернулся в донецкий клуб.

В нынешнем сезоне Александр забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах за клуб и сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, жена Зубкова Анна заявила об измене мужа и своем желании разорвать с хавбеком официальные отношения. Девушка также призвала болельщиков не устраивает травлю 27-летнего спортсмена.

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