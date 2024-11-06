'Шахтер' добыл первую победу в сезоне Лиги чемпионов, пропустив первым. Видео

Донецкий "Шахтер" победил швейцарский "Янг Бойз" в 4-м туре Лиги чемпионов. Номинально домашний матч на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене завершился со счетом 2:1.

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С первых минут чемпион Украины захватил инициативу, устроив настоящий штурм ворот Келлера. На 10-й минуте "оранжево-черные" смогли затолкать мяч в ворота, но сделали это из "офсайда".

"Шахтер" продолжал давить, но Эгиналдо не смог реализовать очередной шанс, попав в голкипера.

"Янг Бойз" к середине тайма попытались вытянуть соперника на свою половину поля, однако такая тактика не приносило нужного эффекта.

Небольшое затишье на 27-й минуте завершилось сенсационным голом. Бондаренко у своих ворот подарил мяч сопернику. Шейк Ниассе отпасовал на Кастриота Имери и тот пробил мимо Ризныка.

Радовался "Янг Бойз" всего лишь 4 минуты, когда Зубков после паса Судакова восстановил равновесие, оформив первый гол "Шахтера" в текущем сезоне ЛЧ.

Под занавес тайма Георгий Судаков создал настоящий голевой шедевр, обыграв защитника и точно пробив мимо вратаря.

После перерыва игра шла на встречных курсах без моментов со стороны обеих команд.

На последних минутах футболисты из Украины заметно подсели, но смогли сохранить победный результат.

"Шахтер" Украина – "Янг Бойз" Швейцария 2:1 (2:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 27 Имери, 1:1 – 31 Зубков, 2:1 – 41 Судаков.

Шахтер – Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Крыськив (Степаненко, 90+3), Бондаренко (Франьич, 90+3), де Маседо (Гомес, 79), Судаков, Зубков, Эгиналдо (Сикан, 68).

Янг Бойз – Келлер, Блум, Бенито (Лакомы, 33), Атекаме, Лаупер (Смит, 62), Ньяссе, Угринич, Имери (Алмада Монтейру, 46), Малес (Элиа, 62), Колли (Виржиниюс, 62), Ганвула.

Предупреждения: Блум (40), Атекаме (45+3), Ньяссе (70), Конопля (81).

Свою следующую встречу в Лиге чемпионов подопечные Марино Пушича проведут 27 ноября против нидерландского ПСВ.

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