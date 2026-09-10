"Шахтер" в Лиге чемпионов забил сенсационный гол ПСВ на последней минуте первого тайма. Видео

Донецкий "Шахтер" открыл счет в матче 1-го тура Лиги чемпионов с ПСВ в концовке первого тайма. На 45+1-й минуте отличился новичок донецкого клуба Глейкер Мендоса.

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Атака началась после жесткой борьбы в центре поля. Марлон Гомес вступил в единоборство с Серджиньо Дестом и выиграл мяч, при этом защитник ПСВ остался лежать на газоне. Арбитр Халил Мелер нарушения не зафиксировал и позволил продолжить игру.

Мяч оказался у Изаке, который быстро перевел его на левый фланг. Мендоса получил передачу, обыграл защитника финтами у угла штрафной и пробил в дальний угол ворот Матея Коваржа.

После гола футболисты ПСВ потребовали остановить игру и зафиксировать фол в эпизоде с участием Гомеса. Арбитры VAR проверили момент, однако взятие ворот подтвердили.

Для Мендосы этот гол стал первым в составе "Шахтера". При этом удержать преимущество до перерыва команде не удалось: на 48-й минуте Дест сравнял счет, 1:1.

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