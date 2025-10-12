'Шахтер' признался, сколько млрд грн он заработал за сезон

ФК "Шахтер" опубликовал финансовый отчет за сезон-2024/25, показав, сколько клуб заработал и из каких источников. Общий доход с учетом НДС составил 3 млрд 477 млн грн, что на 654 млн больше, чем в предыдущем сезоне.

Видео дня

Основной источник дохода — выплаты от УЕФА и ФИФА, которые достигли 1 млрд 949 млн грн. Клуб принимал участие в основном этапе Лиги чемпионов, а также получал компенсации и премии от международных футбольных организаций.

Доходы от продажи и аренды игроков составили 1 млрд 198 млн грн, а коммерческая деятельность клуба принесла 330 млн грн. В отчете отмечается рост всех ключевых показателей по сравнению с сезоном-2023/24.

В клубе подчеркнули, что ежегодные финансовые отчеты помогают сохранять прозрачность и открытость для болельщиков, а также отражают спортивные результаты, трансферы, инфраструктурные проекты и инициативы в области корпоративной социальной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 октября "Шахтер" впервые в истории проиграл черкасскому ЛНЗ. Матч 8-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге на "Арене Львов" завершился с неожиданным счетом 1:4.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!