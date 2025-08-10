'Шахтер' покупает футболиста за 10 млн евро

"Шахтёр" близок к громкому усилению состава, договорившись с бразильским "Сан-Паулу" о трансфере 19-летнего вингера Лукаса Феррейры. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, сумма сделки составит 10 миллионов евро фиксированно, а ещё 2 миллиона могут перейти в качестве бонусов, если донецкий клуб пробьётся в Лигу чемпионов. Кроме того, "Сан-Паулу" получит 10% от следующей продажи игрока.

Феррейра, основная позиция которого правый фланг атаки, также способен сыграть слева. В текущем сезоне он провёл 23 матча за бразильский клуб, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Медосмотр футболиста в стане "горняков" запланирован на понедельник, 11 августа.

Напомним, что "Шахтер" стартовал с ничьи в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Поединок против греческого "Панатинаикоса" на поле Олимпийского стадиона в Афинах завершился со счетом 0:0.

