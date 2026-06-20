"Шахтер" официально подписал топового бразильского футболиста, за которым охотились "Барселона" и "Челси"

Донецкий "Шахтер" объявил о переходе одного из самых перспективных молодых игроков Бразилии Райана Роберто. 18-летний атакующий полузащитник подписал долгосрочный контракт и присоединится к команде во время летних сборов.

Видео дня

"Шахтер" официально подтвердил трансфер Райана Роберто из бразильского "Фламенго". Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года.

Роберто является воспитанником академии "Атлетико Паранаэнсе", где занимался с 2019 года. В 2023 году он перебрался в систему "Фламенго" и выступал за юношеские и молодежные команды клуба. За "Фламенго" U-20 хавбек провел 16 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. В молодежном Кубке Либертадорес на его счету три гола и ассист в пяти встречах.

В январе 2026 года полузащитник дебютировал за основную команду "Фламенго", сыграв два матча в Лиге Кариока.

По информации инсайдеров и бразильских медиа, за развитием Роберто внимательно следили ведущие европейские клубы. Среди претендентов на игрока ранее назывались "Барселона", "Челси", "Аякс" и "Ньюкасл". Однако "Фламенго" оценивал футболиста в сумму около 35-40 миллионов евро, что осложняло переговоры.

Ситуация изменилась из-за контракта игрока, который истекал весной 2027 года. В результате "Шахтер" сумел оперативно договориться с окружением футболиста и завершил сделку раньше конкурентов.

По данным журналиста Фабрицио Романо и ряда профильных медиа, украинский клуб заплатил за трансфер около 9-10 миллионов евро и получил 90% экономических прав на игрока.

В "Шахтере" рассчитывают, что Роберто продолжит традицию успешного развития молодых бразильских талантов. Несмотря на возраст, новичок уже имеет опыт выступлений на взрослом уровне, а также считается одним из самых перспективных представителей своего поколения в бразильском футболе.

Райан Роберто родился 5 марта 2008 года в Сан-Паулу. Его рост составляет 178 сантиметров, а основная позиция на поле – атакующий полузащитник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!