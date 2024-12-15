'Шахтер' на последних секундах потерпел сенсационное поражение и отпустил 'Динамо' в таблице УПЛ. Видео

Донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл житомирскому "Полесью" в центральном матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на Центральном стадионе Житомира завершилась со счетом 1:0.

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Перед игрой букмекеры единодушно прогнозировали легкую победу гостям. На успех подопечных Марино Пушича принимались ставки с коэффициентом чуть больше единицы.

В первом тайме преимущество было на стороне житомирской команды, которая создала несколько опасных моментов. В одном из эпизодов Кушниренко мощным ударом попал в перекладину, а Гуцуляк заставил голкипера "горняков" Ризныка демонстрировать своё мастерство. У "Шахтера" же не хватало остроты в атаке.

Во втором тайме игра выровнялась. Обе команды искали возможности для взятия ворот. На 66-й минуте игрок "Полесья" Крушинский упал в штрафной после борьбы с Педро Энрике, но арбитр не увидел нарушения со стороны защитника "оранжево-черных".

В концовке встречи "горняки" усилили давление. Судаков и Траоре создавали опасные моменты у ворот Кудрика, но не смогли их реализовать.

Развязка наступила на первой добавленной минуте. Богдан Михайличенко точным ударом не оставил шансов голкиперу гостей.

Этот результат позволил "Полесью" закрепиться на 5-м месте в турнирной таблице. Для "Шахтера" это стало уже третьим поражением в текущем сезоне. Разрыв с лидирующим "Динамо" вырос до 7 очков.

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