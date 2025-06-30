Некоторые клубы 35-й чемпионат Украины начнут с новыми главными тренерами.

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"Шахтер" сменил боснийца на турка

В первую очередь обращает на себя внимание изменение на тренерском мостике обладателя Кубка Украины и бронзового призера – донецкого "Шахтера". Марино Пушича сменил турецкий специалист Арда Туран. Он стал 39-м тренером в истории дончан. Начиная с 2002 года "Шахтер" возглавляли исключительно иностранные специалисты. Наибольших успехов добился румын Мирча Луческу.

Новый тренер, 38-летний Туран, подписал с "Шахтером" двухгодичный контракт. Перед этим он возглавлял клуб турецкой суперлиги "Эюпспор". Его подопечные в завершившемся чемпионате заняли шестое место.

По информации турецких СМИ, новый наставник дончан ежегодно будет зарабатывать в клубе 2 миллиона евро. Это приблизительно в два раза больше, чем получал в "Шахтере" Пушич. Вот что сказал боснийский специалист после заключительного матча "Шахтера" с "Рухом" (1:1) в 34 чемпионате: "Считаю, что если выигрываешь один трофей из двух возможных, это удачный сезон. На мой взгляд, мы провели хороший сезон. Хорошо играли в Лиге чемпионов, у нас свой стиль, мы заслуживали большего".

Я напомню, "Шахтер" впервые стал бронзовым призером чемпионата Украины. С 1996 года дончане не опускались в турнирной таблице чемпионата Украины ниже второго места, завоевав 29 комплектов наград, из которых 14 – чемпионских. Перед Ардой Тураном поставлена задача вернуть "Шахтеру" чемпионство и успешно выступить в Лиге Европы.

Вернидуб покинул "Кривбасс"

Криворожский клуб в заключительном матче чемпионата сыграл 0:0 с "Полесьем". Набрав 47 очков, "Кривбасс" занял пятое место, уступив одно очко тому же "Полесью". Вот что сказал главный тренер команды Юрий Вернидуб: "Я принял "Кривбасс", потому что увидел команду, с которой можно добиться хорошего результата. В первую очередь за счет бойцовского характера игроков. И не ошибся. Хочу поблагодарить своих подопечных, работников клуба, болельщиков, которые в это сложное время нас поддерживали. Я ухожу из команды не потому, что разочаровался. Поверьте мне, я люблю этот клуб, хочу пожелать команде и в дальнейшем успешной победной игры".

Вместо Вернидуба к новым победам криворожцев поведет голландец Патрик ван Леувен, который ранее тренировал луганскую "Зарю", донецкий "Шахтер", а в последнем сезоне возглавлял в первой лиге харьковский "Металлист 1925".

Отправили в отставку за 12 дней до финиша чемпионата

За 12 дней до окончания 34-го чемпионата УПЛ на официальном сайте "Полесья" появилось сообщение об отставке главного тренера Имада Ашура. Хотя житомиряне успешно продолжали выступать в чемпионате, о причинах отставки не сообщалось. Заняв четвертое место, "Полесье" получил возможность во второй раз подряд пробиться в группу Лиги конференций. И тут, как гром среди ясного неба, - сообщение.

Главный тренер серебряного призера "Александрии" Руслан Ротань покидает клуб, в котором работал с 2023 года. На тренерском мостике александрийцев уже не будет их тренера, которого любили болельщики, активно поддерживали его команду, которая, не представляя областной центр, стала серебряным призером. Ротань решил поменять место работы и вместе со своими помощниками переехал в Житомир.

Не знаю причину такого решения, но, по моему субъективному мнению, в Житомире Руслану Ротаню предложили намного лучшие материальные условия, перед которыми он не устоял.

И еще об одном переходе. Виталий Пономарёв уже не тренер "Руха" - он сменил Романа Григорчука на посту наставника черкасского ЛНЗ. О других ротациях клубов УПЛ в следующий раз.